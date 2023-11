L’Union européenne, nouveau “far west” des logiciels espions

Un homme descend en courant d’une montagne enneigée, pourchassé par une bande de globes oculaires menaçants. C’est avec cette image singulière queUn logiciel espion est un programme informatique malveillant que l’utilisateur installe sur son ordinateur ou son appareil mobile – très souvent à son insu – et dont le but est de collecter et de transférer des informations.

“Si les États-Unis ont pris des mesures sévères à l’encontre de ces technologies, l’Union européenne a tout simplement choisi de ne pas agir, en adoptant l’approche du laisser-faire.” “au sein de l’UE, les fabricants de logiciels établissent des bureaux dans les États membres où les contrôles à l’exportation sont connus pour être faibles”,Ces entreprises offrent leurs produits à l’ensemble des États membres, et surtout à leurs gouvernements, en vantant des systèmes pouvant les aider à combattre, notamment, la menace terroriste.

rapporte le média anglophone, qui invite tout de même, en guise de conclusion, à ne pas se faire d'illusions. "L'adoption de ces orientations reviendra, in fine, aux gouvernements nationaux, et ceux-ci se sont jusqu'ici montrés réticents à adopter des mesures susceptibles de restreindre leur accès aux technologies de surveillance."