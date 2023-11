L'Union européenne échoue à s'entendre sur l'autorisation du glyphosate

Les vingt-sept membres de l’Union européenne ont échoué à s’entendre ce vendredi 13 octobre sur la proposition de Bruxelles de reconduire pour dix ans l’autorisation du glyphosate. Comme il y a un mois, la France devrait s’abstenir. Car si la question de la toxicité de cet herbicide controversé divise l’Europe, c’est aussi le cas de la sphère scientifique. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé a classé en 2015 commecet herbicide.

De même, l’Institut national de recherche médicale (Inserm) a réalisé une étude en juin 2021 sur les effets du glyphosate sur la santé pointant« domaine de préoccupation critique » chez les humains, les animaux et l’environnement susceptible d’empêcher l’autorisation du glyphosate

:

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

MEDİAPART: Glyphosate : ses conséquences sur la santé et les écosystèmesLes conséquences pour notre santé et notre planète, ce qu’en dit la science, le lobbying industriel... Toutes nos informations sur le glyphosate, l'herbicide le + vendu au monde. Et sur les pistes pour s’en passer. 👉 Le dossier de mediapart 🤓

La source: Mediapart | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

LEXPRESS: Guerre en Ukraine : Bruxelles propose d'interdire les importations de diamants venant de RussieCette proposition, qui doit être approuvée à l'unanimité par les 27, fait partie d'un nouveau paquet de sanctions liées à la guerre en Ukraine.

La source: LEXPRESS | Lire la suite »

MEDİAPART: Glyphosate : Mediapart donne la parole aux victimes de pesticidesAlors que, à la veille du vote européen sur le glyphosate, la France se dirige vers une nouvelle abstention, Mediapart fait parler les victimes. Neuf personnes touchées par des maladies liées aux pesticides témoignent. Une émission en accès libre.

La source: Mediapart | Lire la suite »