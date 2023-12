L'Union européenne donne son feu vert aux négociations d'adhésion de l'Ukraine

Correspondante à Bruxelles L'annonce est tombée en toute fin d'après-midi. À la surprise générale. Les leaders de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, ont donné leur feu vert au coup d'envoi des négociations d'adhésion de l'Ukraine. C'est une décision historique pour l'Union qui se rapproche un peu plus d'une Europe élargie, s’étirant vers une Russie toujours plus hégémonique. C'est aussi un signal politique fort de soutien au président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

« C'est une victoire pour l'Ukraine, pour toute l'Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort », a salué sur X - anciennement Twitter - le dirigeant du pays en guerre. « Un signal clair d'espoir pour leur peuple et pour notre continent », a écrit le président du Conseil européen Charles Michel sur le réseau social, manifestement aussi surpris que les journalistes de cette percée inattendue. L'histoire retiendra toutefois que seulement vingt-six chefs d'État et de gouvernement étaient dans la salle lorsqu'il a fallu passer au vote sur la nouvelle étape dans les perspectives européennes de l'Ukrain





