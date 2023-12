L'Union des Grands Crus de Bordeaux et l'écologie

Selon vos propos, l'Union des Grands Crus de Bordeaux est une ambassadrice attendue de la culture française, dont le vin fait partie intégrante. Ne doit-elle pas aussi être un exemple en matière d'écologie ? L'Union est née en 1973 d'une poignée de propriétaires soucieux de promouvoir leurs vins. Ils étaient alors dix. Aujourd'hui, l'union compte 131 membres, pour lesquels le sujet environnemental fait consensus. A mon arrivée à la présidence, en 2019, nous avons commandé une étude concernant.

Environ 90 % y ont répondu, ce qui a permis de formaliser et de chiffrer les pratiques environnementales de l'ensemble des grands crus classés et assimilés qui composent l'association. Depuis, tout le monde calcule ses IFT (Indicateur de fréquence de traitement sanitaire). J'ai toujours eu l'impression que les pratiques de l'UGCB étaient vertueuses, mais il y avait un déficit d'image sur ce volet environnemental. La réalité était là et, depuis quatre ans, elle est au coeur des communications des châteaux





LesEchos » / 🏆 85. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bordeaux : Une nouvelle exposition à l’Apef Bordeaux rive droiteSylviane Lacaze, artiste installée à la Bastide, avait exposé des œuvres sur le thème de la mer et des bateaux en 2022 à l’Apef, avenue Thiers. On la retrouve au même endroit, aujourd’hui, avec un

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Élisabeth Borne en Irlande pour évoquer les grands dossiers de l'Union européenneÀ sept mois des élections au Parlement européen, la première ministre se rend à Dublin pour échanger sur les enjeux de l'Union européenne avec son homologue Leo Varadkar.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Union Bordeaux-Bègles : Lucu et Bielle-Biarrey titulaires pour la réception de MontpellierLe demi-de-mêlée et l’ailier des Bleus qui ont repris en début de semaine avec leur club, débuteront samedi lors de la 5ème journée du Top 14

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Ces logeurs en péril qui se sont crus tout permisDeux propriétaires étaient jugés pour avoir continué de toucher des loyers de leur immeuble insalubre et en péril puis avoir tenté de casser le bail pour ne pas reloger leurs locataires.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »

Guerre au Proche-Orient : « Les Israéliens sont prêts à de grands sacrifices »Un mois après les massacres perpétrés sur son sol par les terroristes palestiniens, Israël est plus que jamais décidé, malgré les pressions et le tollé international dû au pilonnage de Gaza, à obtenir la démilitarisation du Hamas.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Pour les fêtes, Dunkerque la féerique a mis les petits plats dans les grandsLe 2 décembre marquera le lancement des festivités de fin d’année, avec le retour du château du père Noël dans la mairie, la patinoire, la grande roue, le marché de Noël, et de nombreusesnouveautés.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »