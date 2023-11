L'Ukraine repousse l'armée russe de 3 à 8 km sur la rive gauche du Dniepr

L’Ukraine a dit dimanche avoir repoussé l’armée russe « de 3 à 8 km » en profondeur sur la rive gauche du Dniepr occupée par l’armée de Moscou, première estimation chiffrée de l’avancée des troupes de Kiev dans cette zone après des mois de contre-offensive décevante.

En Ukraine, la crainte de l’enlisement et de l’oubli« Les chiffres préliminaires varient de 3 à 8 km, en fonction des spécificités, de la géographie et de la topographie de la rive gauche », a indiqué une porte-parole de l’armée, Natalia Goumeniouk, à la télévision ukrainienne.Si cette avancée se confirmait, ce serait la plus grosse poussée de l’armée ukrainienne face aux Russes depuis plusieurs mois.Vladimir Poutine, automne serein au Kremlin : « Au final, il est toujours là »Natalia Goumeniouk n’a toutefois pas indiqué si les forces ukrainiennes contrôlaient complètement cette zone de la région de Kherson (sud) ou si l’armée russe s’en était retirée face aux assauts des troupes de Kie





