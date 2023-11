L'Ukraine affirme avoir frappé un système de défense anti-aérien russe en Crimée

L'armée ukrainienne a affirmé avoir "frappé avec succès" un système de défense anti-aérien russe en Crimée annexée dans la nuit de dimanche à lundi 30 octobre.

Peu après, trois drones navals ukrainiens ont été détectés au large de Sébastopol, port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée, a affirmé la même chaîne tout en assurant que deux d'entre eux avaient été détruits. Le ministère russe de la Défense a en revanche affirmé avoir détruit "huit missiles de croisière Storm Shadow" ukrainiens visant la péninsule.

