L’Ukraine affirme avoir frappé un système de défense anti-aérien russe en Crimée

L'armée ukrainienne a affirmé avoir « frappé avec succès » un système de défense anti-aérien russe en Crimée annexée dans la nuit de dimanche à lundi.

Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir frappé un système de défense anti-aérien russe en CriméeD’après des sources russes, les forces ukrainiennes ont lancé deux missiles américains sur les environs du village d’Olenivka, dans la péninsule annexée par la Russie en 2014 Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine, jour 614 : Kiev frappe en Crimée, Moscou et Pékin accusent l’OccidentLes forces ukrainiennes ont assuré lundi 30 octobre avoir frappé « avec succès » un système antiaérien russe installé en Crimée. Moscou de son côté a annoncé dimanche avoir détruit 36 drones ukrainiens au-dessus de la Crimée et de la mer Noire. Des responsables russes et chinois ont dénoncé les pays qui « créent des problèmes ». Lire la suite ⮕

Gaza: Israël dit avoir frappé 'plus de 600 cibles' en 24 heuresParmi les cibles, un communiqué de l'armée liste: 'des dépôts d'armes, des dizaines de positions de lancement de missiles antichar', ainsi que 'des caches' utilisées par le Hamas. De violents combats au sol ont opposé dans la nuit de dimanche à lundi des membres du Hamas aux forces israéliennes dans... Lire la suite ⮕

L'armée israélienne affirme avoir frappé 'plus de 600' cibles à Gaza en 24 heuresIsraël a intensifié ce week-end son offensive contre la bande de Gaza où de 'violents combats' sont en cours dans le nord. Les appels à une désescalade, à un cessez-le-feu et à la protection des civils se multiplient. En France, '819 actes antisémites' ont été recensés depuis les attaques du Hamas,... Lire la suite ⮕

L'armée israélienne frappe des structures militaires du HamasDes avions de l’IAF, guidés par les troupes de Tsahal, ont frappé les structures militaires du Hamas, dont certaines contenaient des terroristes du Hamas. Des postes de lancement de missiles antichars, des postes d’observation et des infrastructures militaires ont également été touchés. Le président de l’État d’Israël va s’entretenir avec les familles des otages retenus par le Hamas. La situation à Gaza devient de plus en plus désespérée selon le chef de l’ONU. Plus de 400 personnes ont été interpellées en France pour des actes antisémites depuis l’attaque du Hamas contre Israël. Lire la suite ⮕

Tempête Céline frappe l'ouest de la FranceL'ouest de la France a été touché par la tempête Céline, causant des inondations et des coupures d'électricité. Une nouvelle tempête, Ciaran, est prévue pour mercredi. Lire la suite ⮕