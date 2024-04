En s’appuyant sur la Banque européenne d’investissement, l’UE doit devenir actionnaire majoritaire des entreprises pétro-gazières les plus émettrices, propose le eurodéputé David Cormand.publié aujourd'hui à 6h14», je suis devenu rapporteur pour le Parlement européen des activités de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour travailler à sa transformation en «Banque européenne du climat».

Les avancées ont été nombreuses : fin du soutien au gaz, objectif de 50 % de prêts pour le climat, alignement de toutes les activités de la BEI sur les objectifs de l’accord de Paris… Il existe d’autres pistes d’amélioration, comme la fin du financement des grandes infrastructures routières ou aériennes, un meilleur suivi des fonds transitant par des intermédiaires financiers, la prise en compte de la préservation de la biodiversité ou encore de la condition animale, car la transition écologique n’est pas uniquement climatique. Elle doit prendre en compte l’ensemble des limites planétaire

UE Banque Européenne D’Investissement Entreprises Pétro-Gazières Émissions Climat Transition Écologique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



libe / 🏆 26. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La banque centrale suisse, première grande banque centrale occidentale à baisser ses tauxLa Banque nationale suisse (BNS) a décidé jeudi d'abaisser son taux directeur, devenant la première des grandes banques centrales occidentales à infléchir sa politique monétaire, depuis le rapide tour de vis lancé il y a bientôt deux ans pour lutter contre l'inflation.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Gironde : une convention a été signée entre la Banque des territoires et la ville de GradignanJeudi 21 mars, la ville de Gradignan et la Banque des territoires ont signé une convention de partenariat portant sur l’aménagement urbain, la transition écologique et environnementale, sur la

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Faux livrets : repérez les arnaques avec cette liste noire de la Banque de FranceLes arnaques aux faux placements se multiplient sur Internet et les réseaux sociaux. Pour éviter de se faire escroquer, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a dressé une liste noire recensant plusieurs milliers de sites frauduleux.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Menacé de destitution, le gouverneur de la banque centrale polonaise cherche à calmer le jeuCiblé par une procédure visant à le démettre de ses fonctions, le gouverneur de la Banque centrale de Pologne, Adam Glapinski, tente de se défendre. Le Premier ministre l'accuse d'avoir mis la politique monétaire au service de Droit et Justice, le parti au pouvoir jusqu'à la fin de l'année dernière.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

'À quoi ressemblera la banque de demain', le prochain débat de La Dépêche EcoLa Dépêche vous invite à participer et à suivre la prochaine édition du Club Eco de La Dépêche qui se tient le mardi 26 mars à 11h en ligne ou sur place au siège de La Dépêche du Midi. Débats et échanges seront consacrés à la relation entre les clients et leur banque à l’heure où les taux d’intérêt restent élevés.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Mobile : vous pourrez éviter le hors forfait à l'étranger avec cette banque en ligneEXCLUSIF - Pour la première fois en France, une banque en ligne va proposer un service de téléphonie mobile à ses clients. La britannique Revolut veut ainsi faciliter l’accès à internet de ses clients lors de leurs voyages.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »