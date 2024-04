L'Otan fête ses 75 ans d'existence en étant préoccupée par l'Ukraine

L'Otan fête jeudi ses 75 ans d'existence, plus que jamais préoccupée par l'Ukraine, en difficulté sur le champ de bataille, faute de munitions et d'armements pour contrer la pression grandissante des forces russes. Née le 4 avril 1949, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a"bâti l'alliance la plus forte de l'histoire", s'est félicité son secrétaire général Jens Stoltenberg.

Soixante-quinze plus tard, l'Europe est"confrontée à une guerre d'une ampleur que l'on croyait révolue", a encore dit M. Stoltenberg, arrivé il y a dix ans à la tête de l'Otan, quelques mois après l'annexion de la Crimée par la Russie. L'Alliance atlantique est"plus forte, plus unie et plus grande que jamais", avec aujourd'hui 32 membres, dont deux, la Finlande et la Suède, sont entrés à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, s'est félicité mercredi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



courrierinter / 🏆 50. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre en Ukraine : les pays de l’Otan ne donnent « pas assez » de munitions à KievLe secrétaire général de l’Otan estime que l’Ukraine manque de munitions et appelle les pays membres à fournir Kiev

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Ukraine: les pays de l’Otan ne donnent « pas assez » de munitions, avertit StoltenbergLes pays de l’Otan ne donnent « pas assez de munitions » à l’Ukraine, et cela a des « conséquences tous les jours sur le champ de bataille », a averti jeudi le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : Un Otan conquérant et une armée ukrainienne qui retrouve des couleurs« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur l’avancée du conflit en Ukraine

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Pourquoi l'Otan a besoin de l'UkraineDe plus, l'Europe pourrait, bientôt, avoir besoin de l'Ukraine.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : La Suède rejoint l’Otan et Emmanuel Macron ne désarme pas« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur l’avancée du conflit en Ukraine

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : Soutien finlandais et l’Otan veut des milliards d’euros« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur l’avancée du conflit en Ukraine

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »