L'Otan discute de l'aide à l'Ukraine et propose un fonds de 100 milliards d'euros

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Otan se réunissent mercredi afin de discuter des moyens d'inscrire l'aide à l'Ukraine dans la durée, notamment en examinant des propositions visant à mettre en place un fonds de 100 milliards d'euros sur cinq ans et à protéger l'aide apportée à Kyiv.

Ces propositions, présentées par le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, donneraient à l'Alliance un rôle plus actif dans la coordination des livraisons d'armes, de munitions et d'équipements à l'Ukraine, selon des diplomates. Les ministres examineront ces plans mercredi et jeudi à Bruxelles, lors d'une réunion organisée à l'occasion du 75e anniversaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LaTribune / 🏆 11. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ce sérum au retinol noté 100/100 sur Yuka promet de nous débarrasser des ridesÀ la recherche du produit parfait pour dire adieu aux signes de l'âge ? On L,a trouvé et il est noté 100/100 sur Yuka.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Steam Deck : voici les 100 jeux les plus populairesValve dévoile les 100 jeux les plus populaires sur Steam Deck, en dépit de leur optimisation.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Les Sables-d'Olonne : une soirée événement pour les 100 ans d'Olona ce samediSamedi 30 mars, aux Sables-d'Olonne, l'association Olona fête ses 100 ans. Un anniversaire jour pour jour qui sera célébré à travers une soirée de conférences à partir de 18 heures

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Ukraine: les pays de l’Otan ne donnent « pas assez » de munitions, avertit StoltenbergLes pays de l’Otan ne donnent « pas assez de munitions » à l’Ukraine, et cela a des « conséquences tous les jours sur le champ de bataille », a averti jeudi le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : les pays de l’Otan ne donnent « pas assez » de munitions à KievLe secrétaire général de l’Otan estime que l’Ukraine manque de munitions et appelle les pays membres à fournir Kiev

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »