L'Oregon va repénaliser la possession de drogues dures

Trois ans après être devenu le premier État américain à dépénaliser toutes les drogues, l'Oregon va repénaliser la possession de petites quantités de stupéfiants à partir de septembre, a indiqué l'Tina Kotek, la gouverneure démocrate de cet État de l'ouest des États-Unis, a promulgué ce lundi 2 avril une loi actant ce rétropédalage. À compter du 1ᵉʳ septembre, posséder des drogues dures (fentanyl, héroïne, cocaïne, ecstasy, etc.

) sera de nouveau considéré comme un délit, passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six moi

