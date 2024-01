L'Open d'Australie innove avec l'entrée et la sortie du public à la fin de chaque jeu

L'Open d'Australie n'a pas innové qu'avec son "Sunday start" cette année. L'organisation permet aussi au public d'entrer et de sortir de ses courts à la fin de chaque jeu, ce qu'il ne pouvait faire que lors des changements de côtés jusqu'ici. Si les spectateurs apprécient, certains joueurs, eux, s'en plaignent parce que le bruit et le mouvement les perturbent.

Alors le tennis doit-il évoluer ?Impressionné par le niveau de jeu de Dino Prizmic, Novak Djokovic a aussi montré pas mal d'agacement lors de son 1er tour à Melbourne. Et la résistance de son jeune adversaire ou sa propre qualité de tennis n'en étaient pas les seules raisons. Le numéro 1 mondial s'est ainsi lancé dans un dialogue animé avec l'arbitre pour se plaindre du mouvement en tribune sur la Rod Laver Arena et a alors pris connaissance d'une nouvelle règle en vigueur lors de cette édition 2024 : le public peut désormais quitter le tour ou y revenir quand un jeu se termine. Il n'a plus besoin d'attendre les pauses traditionnelles que constituent les changements de côté





