L'ONU appelle à respecter la trêve olympique pour les Jeux de Paris 2024

L'Assemblée générale de l'ONU a appelé, mardi 21 novembre, tous les pays du monde à respecter la traditionnelle « trêve olympique » à l'occasion des Jeux de Paris l'été prochain, une résolution symbolique critiquée par la Russie dénonçant des « interférences politiques » dans le sport. La résolution a été adoptée par 118 voix pour, aucune contre et deux abstentions (Russie et Syrie).

Le texte appelle les États membres à « observer la trêve olympique individuellement et collectivement » à partir du septième jour avant le début des JO de Paris (26 juillet au 11 août 2024) et jusqu'au septième jour après la fin des jeux paralympiques (28 août au 8 septembre). La France se félicite de l'adoption de la résolution en faveur de la Trêve olympique par l'Assemblée générale des Nations unies. Les Jeux Olympiques et Paralympiques #Paris2024 porteront les valeurs de paix, de fraternité et de développement





Jeux de Paris 2024 : découvrez les parcours du paramarathon et du paracyclisme, accessibles gratuitementLe comité d’organisation a dévoilé ce mardi matin les parcours de ces deux épreuves des Jeux paralympiques, qui se dérouleront essentiellement en Seine-Saint-Denis. Le paramarathon partira du parc de La Courneuve pour arriver dans Paris. Pour le paracyclisme, les sportifs suivront une boucle autour de Clichy-sous-Bois.

Paris 2024: des jeux cyclables, vraiment?VIDÉO - Jeanne Bruge, porte-parole du Collectif vélo Île-de-France, était l'invitée de Bonjour l'Île-de-France ce mercredi 25 octobre 2023.

- Les médailles des Jeux olympiques 2024 de Paris sont issues de produits recyclésLes médailles des Jeux olympiques sont présentées par son créateur à RTL. Recyclables, elles décoreront les champions à l'été 2024, à Paris. Ecoutez Les dessous de l'actu du 26 octobre 2023 avec La rédaction de RTL.

Une jeune danseuse de breakdance française pourrait représenter la France aux Jeux olympiques de Paris 2024À seulement 16 ans, Sya Dembélé, connue sous le nom de B-girl Syssy, a déjà remporté de nombreux titres et médailles dans le monde du breakdance. Elle a de grandes chances de représenter la France aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Un marathonien français se rapproche des Jeux de Paris-2024Abderrazak Charik, avec un chrono de 2h08’35' à Amsterdam, se classe désormais au quatrième rang des meilleurs marathoniens français en activité. Il vise une performance encore meilleure à Séville en février pour se qualifier pour les Jeux de Paris-2024.

Sécurité des Jeux Olympiques de Paris 2024 : un défi à releverLénaïg Monier fait le point sur la sécurité des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui nécessiteront 17 000 agents de sécurité par jour. Les organisateurs devront être vigilants sur le profil des candidats et envisager de faire appel à des policiers ou des militaires pour renforcer le dispositif.

