L'OL se qualifie pour la finale de la Coupe de France

L'OL sera au rendez-vous final le 25 mai prochain à Lille. Ce mardi, dans un Groupama Stadium bouillonnant, les Lyonnais ont été à la hauteur de l'évènement en dominant Valenciennes en demi-finale (3-0). Homme du match, Alexandre Lacazette s'est offert un doublé tandis que Gift Orban a également marqué. L'OL affrontera le PSG ou Rennes en finale, pour son premier titre depuis 2012.

Lyon tient sa finale ! Ce mardi soir, l'OL a logiquement battu Valenciennes (3-0), lors des demi-finales de la Coupe de France. Au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette a inscrit un doublé (51e sp, 57e), avant que Gift Orban ne donne encore un peu plus d'ampleur à ce score (75e). Les Gones ont désormais rendez-vous le 25 mai à Lille, pour tenter d'aller chercher leur premier trophée depuis 2012, contre le PSG ou Rennes, qui s'affrontent ce mercredi soir à 21h10, dans l'autre demi-final

