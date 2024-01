L'OL recrute l'attaquant nigérian Gift Orban

Les dirigeants lyonnais ne chôment pas durant ce mercato hivernal. Après avoir attiré le duo brésilien Lucas Perri-Adryelson, et l’ailier belge Malick Fofana, l’OL a annoncé ce jeudi la signature de l’attaquant nigérian Gift Orban (21 ans). Montant de l’opération: 12 millions d’euros (+ un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20 % sur la plus-value d’un éventuel transfert).

Pierre Sage pourra tout de suite compter sur lui puisqu’il n’a pas été retenu pour la Coupe d’Afrique des nations, la faute à une solide concurrence à son poste chez les Super Eagles. Annoncé l’été dernier dans le viseur de Lens, Lille et de plusieurs écuries anglaises, il sera chargé de dynamiser la 15e plus mauvaise attaque du championnat (17 buts inscrits lors des 18 premières journées, seuls Metz, Toulouse et Clermont font pire





