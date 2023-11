L'OL intéressé par Guido Rodriguez du Real Bétis

Au sortir d’un exercice 2022-23 mitigé, Laurent Blanc, à l’époque entraîneur de l’Olympique Lyonnais, comptait sur le mercato estival pour renforcer son effectif, et ce, en marge de la reprise du championnat de France. Dès lors, la cellule de recrutement et son directeur Matthieu Louis-Jean ont dressé une short-list au sein de laquelle figuraient plusieurs joueurs du Real Bétis à l’instar de William Carvalho et Guido Rodriguez.

Si les exigences salariales du Portugais ont refroidi les ardeurs rhodaniennes, l’Argentin est très vite devenu la cible la plus crédible pour le poste de numéro 6. Cependant, le club français s’est longtemps heurté à l’intransigeance des Andalous, qui ont réclamé une coquette somme pour céder leur protégé à l’heure où celui-ci entrait dans la dernière année de son contra





🏆 50. footmercato » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

- Real Betis, Europa League, 3ème journée, match du jeudi 26 octobre 2023Composition Aris Limassol - Real Betis, Europa League, 3ème journée, match du jeudi 26 octobre 2023

La source: RMCsport - 🏆 50. / 26,25 Lire la suite »

- Real Betis, Liga, 10ème journée, match du samedi 21 octobre 2023 : compo et résultatSuivez en direct la rencontre de football qui oppose Getafe et Real Betis. Le match se déroule au stade Coliseum Alfonso Pérez le 21/10/2023 à 16:15. Retrouvez les temps forts et le résultat du match Getafe - Real Betis en direct.

La source: RMCsport - 🏆 50. / 26,25 Lire la suite »

Nabil Fekir de retour dans le groupe du Real Betis après sa grave blessureGravement blessé au genou gauche en février, Nabil Fekir fait son retour dans le groupe du Real Betis pour le match samedi face au Real Majorque, 254 jours plus tard.

La source: lequipe - 🏆 50. / 26,25 Lire la suite »

Football : le Real Union Club d’Irún délaisse la Real Sociedad et intéresse Aston VillaLe partenariat entre les deux clubs basques n’a pas été renouvelé. Entre les mains de la famille Emery, dont Unai, actuel entraîneur d’Aston Villa, le Real Union va trouver un nouvel appui en Angleterre

La source: sudouest - 🏆 50. / 26,25 Lire la suite »

Real Madrid : un grand nom du Real Madrid fond pour BellinghamUn grand nom du Real Madrid est totalement sous le charme de Jude Bellingham.

La source: OnzeMondial - 🏆 50. / 26,25 Lire la suite »

- Real Madrid : Sergio Ramos retrouve le Real en attendant de conquérir SévilleDe retour au FC Séville l'été dernier, Sergio Ramos connaît un début de saison mitigé avec son club formateur.

La source: Eurosport_FR - 🏆 50. / 26,25 Lire la suite »