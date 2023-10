L'OGC Nice, entre affaire extra-sportives et le haut de tableau en Ligue 1

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau. headtopics.com

Thibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Imitations, vannes et autres dingueries sont les bienvenues.

Thibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Imitations, vannes et autres dingueries sont les bienvenues. headtopics.com

OGC Nice en direct - Ligue 1 : Football Scores & RésultatsEurosport est votre source privilégiée pour les dernières mises à jour des matches de Ligue 1. Obtenez le résumé complet du Clermont Foot - OGC Nice, avec les statistiques et les temps forts. Lire la suite ⮕

OGC Nice en direct: Ligue 1 - FootballRecevez les dernières mises à jour de Football sur Eurosport. Suivez le Clermont Foot - OGC Nice en direct le 27/10/2023. Découvrez les scores, les statistiques et les commentaires en temps réel. Lire la suite ⮕

– OGC Nice : les Aiglons prennent la tête de la Ligue 1Ce vendredi soir, l’OGC Nice s’est imposé en Auvergne face à Clermont (0-1) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Lire la suite ⮕

L'OGC Nice ne fera pas appel de la suspension de Youcef AtalL'OGC Nice a décidé mercredi de ne pas faire appel de la décision concernant Youcef Atal, suspendu 7 matches, après avoir relayé sur les réseaux sociaux une vidéo d'un prédicateur palestinien appelant à la haine envers la communauté juive. Lire la suite ⮕

Israël-Gaza: l'OGC Nice ne fera pas appel de la suspension de Youcef AtalAu lendemain de la suspension de sept matchs infligée par la LFP à Youcef Atal pour avoir relayé sur les réseaux sociaux une vidéo appelant à 'un jour noir pour les juifs', l'OGC Nice a décidé de ne pas faire appel, d'après des informations de L'Equipe confirmées par RMC Sport. Lire la suite ⮕

🚨 Clermont-Ferrand - OGC Nice : les compos officielles !Découvrez les compositions officielles de Clermont-Ferrand - OGC Nice, le match d'ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Lire la suite ⮕