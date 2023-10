L'oeil de Renaud Bourel avant Nouvelle-Zélande -Afrique du Sud : « Il ne peut en rester qu'un »

Quand le tabouret s'est dérobé sous ses pieds, que le public français s'est retrouvé cul par terre, abruti sur le carrelage de la cuisine pour avoir tenté d'attraper un sachet de friandises encore une fois rangé trop haut, il lui a fallu un peu de temps pour reprendre ses esprits. Il s'est trouvé un coupable, a passé ses nerfs dessus avant de commencer à se dire qu'il était peut-être temps de passer à autre chose.

- Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : Jordie Barrett, comment le 3e frère s’est rendu indispensableÉlu homme du match face à l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde, Jordie Barrett sera l’un des atouts majeurs de la Nouvelle-Zélande. Lire la suite ⮕

Nouvelle Zélande-Afrique du Sud: World Rugby ne sanctionne pas Mbonambi, accusé de racisme contre...World Rugby a choisi ce jeudi de ne pas sanctionner Mbongeni Mbonambi malgré les accusations de racisme formulées contre lui par l'Anglais Tom Curry en demi-finale du Mondial de rugby. Le talonneur sud-africain pourra donc jouer la finale prévue samedi contre la Nouvelle-Zélande. Lire la suite ⮕

Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : Notre XV 'All Boks'La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affrontent samedi au Stade de France (21h), en finale de la Coupe du monde. D'où l'élaboration de notre XV 'All Boks'. Lire la suite ⮕

– Afrique du Sud : L'hémisphère sud roi du rugby mondial, vraiment ?Si aucune nation européenne n’a réussi à se glisser en finale, la tendance de fond reste en faveur du rugby du Nord Lire la suite ⮕

Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande: nouvelle charnière, banc à sept avants... le XV surprise des Boks pour la...Le staff sud-africain a réservé plusieurs surprises dans la composition de l'équipe pour la finale de la Coupe du monde de rugby entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, samedi (21h) au Stade de France. Lire la suite ⮕

– Afrique du Sud : Deux ex-champions du monde rochelais se taquinent avant la finaleVIDEO - Respectivement sacrés champions du monde avec l’Afrique-du-Sud (2007) et la Nouvelle-Zélande, l’entraîneur de la mêlée du Stade Rochelais Gurthrö Steenkamp et son demi-de-mêlée Tawera Kerr-Barlow se livrent au jeu de l’entretien croisé à l’aube de la finale du mondial entre les Springboks et les All... Lire la suite ⮕