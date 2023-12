L'Occitanie devient la quatrième région de France en termes de population

Le résultat était attendu depuis les chiffres communiqués l’an dernier à la même époque, il n’en reste pas moins valorisant et enthousiasmant : l’Occitanie est désormais la quatrième région de France en passant le cap des 6 millions d’habitants dans une France qui compte 67 408 052 habitants. Tel est l’enseignement de la publication, ce jeudi 28 décembre par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de la « population légale » établie au 1er janvier 2021.

A cette date, 6 022 176 personnes résidaient dans la région, qui dépasse désormais la population des Hauts-de-France. L’Occitanie se situe derrière l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine qu’elle talonne. Cette performance s’explique par une croissance continue de la population occitane : +0,7 % par an entre 2015 et 2021, soit environ 41 300 habitants supplémentaires chaque année, l’équivalent d’une commune comme Castres. En France, cette croissance n’est que de +0,3





ladepeche31 » / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

En Occitanie, le monde associatif s’arme contre la haineAssociations, mouvements, syndicats ou encore rassemblements. Si les groupes d’extrême droite persistent, ceux qui luttent contre leurs idées persistent plus encore. Analyses des projets, outils de compréhension, rassemblements ou encore formations, sont les outils de ces combats.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »

Découvrez le palmarès de la première édition du Prix de l'Entrepreneur d'OccitanieLundi soir s'est tenue la première édition du Prix de l'Entrepreneur pour récompenser le chef d'entreprise 2023 de la région Occitanie. Plus de 300 décideurs économiques et politiques étaient réunis au casino Barrière de Toulouse pour une soirée de prestige.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

L'aéronautique accélère et le spatial marque le pas : bilan contrasté pour la filière dans le Sud Ouest en 202Selon la dernière enquête de l’Insee, réalisée en partenariat avec le pôle Aerospace Valley, la filière aérospatiale en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine a connu l’an dernier des résultats contrastés. Décryptage.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Le programme « ETIncelles » pour soutenir les entreprises de taille intermédiaire en FranceLe gouvernement français lance le programme « ETIncelles » pour lever les freins à l'essor des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France. Ces entreprises, qui représentent un quart de la valeur ajoutée et de l'emploi en France, se distinguent par leur orientation industrielle et leur rayonnement à l'export. Le programme vise à soutenir ces entreprises ancrées dans les territoires et créatrices d'emploi local, ainsi qu'à favoriser leur transition écologique et leur développement international.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Charlotte Cardin : la nouvelle référence pop en FranceCharlotte Cardin, artiste canadienne, devient une référence pop en France avec son dernier album 99 Nights. Elle parle de son parcours et de sa musique dans une interview.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Retrait de droits pour les étrangers vivant en FranceDes mesures vont avoir des conséquences graves pour les étrangers vivant en France, provoquant le choc, la tristesse et la colère des immigrés et descendants d’immigrés.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »