L'IRSN prépare la construction de deux installations expérimentales pour tester les dispositifs de sûreté des futurs petits réacteurs modulaires

Tirer les leçons de la catastrophe de Fukushima. Au sein du centre de recherche de Cadarache, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) se prépare à lancer la construction de deux installations expérimentales hautes d’une dizaine de mètres de haut afin de tester les nouveaux dispositifs de sûreté des futurs petits réacteurs modulaires, les SMR.

Ça permet de donner un plus grand délai à l’opérateur en cas d’accident, ça rend le réacteur beaucoup plus sûrDéjà présents de manière ponctuelle sur certaines installations, ils sont appelés à remplacer à l’avenir les systèmes de secours. Mais si des modélisations existent, les connaissances manquent encore sur leur fonctionnement en conditions réelles.

Alors on a décidé de construire deux installations expérimentales pour mieux comprendre les phénomènes physiques et à terme valider les calculs pour les futurs tests», retrace le directeur adjoint de la recherche en sûreté. Nom du programme : Pastis, pour Passive systems thermalhydraulic investigations for safety (études thermohydrauliques des systèmes passifs pour la sûreté). headtopics.com

La première installation consistera à immerger la cuve dans une piscine dont les parois sont refroidies, pour observer si les boucles de circulation naturelle, avec la convection, sont suffisamment intenses pour la refroidir. La seconde viendra prélever l’eau en haut du circuit primaire du réacteur pour être refroidie puis réinjectée, avec des boucles hautes de plusieurs mètres de haut. « », résume le responsable.

