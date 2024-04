L'IRM le plus puissant du monde livre ses premières images du cerveau humain

L’IRM le plus puissant du monde a livré, près de Paris, ses premières images du cerveau humain et est désormais prêt à mieux comprendre son fonctionnement et certaines maladies neurodégénératives ou psychiatriques. Cette prouesse technique, aboutissement d’un partenariat franco-allemand, a nécessité plus de 20 ans de recherche.

En 2021, les chercheurs du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), situé sur le plateau de Saclay (Essonne), avaient choisi d’étrenner l’engin avec un potimarron, avant que les autorités sanitaires ne donnent récemment leur feu vert pour l’examen des sujets humains.Au cours des derniers mois, une vingtaine de volontaires sains ont pu entrer dans l’antre de la machine, qui a dévoilé les premières images de leur cerveau.Une première mondiale« C’est une avancée majeure et un espoir immense pour l’étude de notre santé (…) Fierté française ! », a réagi le président Emmanuel Macron sur

