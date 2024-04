L'IRM la plus puissante du monde livre ses premières images du cerveau humain

La matière grise, sous toutes ses coutures : l'IRM le plus puissant du monde a livré, près de Paris, ses premières images du cerveau humain. Etrenné en 2021par les chercheurs du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), l'appareil a accueilli une vingtaine de volontaires sains dans son antre ces derniers mois. L'engin, un aimant de 132 tonnes abrité dans un cylindre de 5 mètres de long et autant de haut, composé d'une bobine où circule un courant de 1.

500 ampères, présente une ouverture de 90 cm pour accueillir un corps humain. Baptisé Iseult, son champ magnétique atteint 11,7 T (tesla), permettant l'obtention d'images 10 fois plus précises que celles produites actuellement dans les hôpitaux, où la puissance des IRM ne dépasse pas 3 tesl

