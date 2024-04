L'Iran accuse Israël d'avoir mené un raid aérien visant la section consulaire de l’ambassade iranienne à Damas en Syrie, ce lundi 1er avril. Le bilan ferait état de 13 morts, dont sept Iraniens. Ce mardi, Téhéran a «juré de riposter». Dans un contexte particulièrement tendu, sur fond de guerre dans la bande de Gaza, le consulat iranien à Damas a été ciblé par un raid, ce lundi 1er avril. Une opération que l'Iran attribue à Israël.

Cette attaque aurait provoqué la mort de 13 personnes, dont sept Gardiens de la révolution d’Iran et six Syriens. La capitale iranienne, Téhéran, a promis de riposter à ce raid. Elle a été soutenue par la Russie qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU. Celui-ci devrait se tenir ce mardi 2 avril. Que s’est-il passé ? Selon l’ambassadeur iranien en Syrie, «le bâtiment a été attaqué par des avions de combat F-35 et six missiles

