L'iPhone 13 reconditionné à un prix avantageux chez Amazon

📆 04/04/2024 13:31:00

📰 iPhonfr ⏱ Reading Time:

37 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 35%

Publisher: 59%

Iphone,Reconditionné,Amazon

En fin d’année 2023, on pouvait se procurer l’iPhone 13 à 649 € en reconditionné “excellent état” chez Amazon. Neuve, la machine vaut normalement 749 € (pour la version de base avec 128 Go de stockage). En ce moment, toujours, vous pouvez vous la procurer, en reconditionné remis à neuf, contre seulement 475 € : c’est 174 € de moins qu’en fin d’année dernière pour le même état, et 274 € de moins qu’à l’état tout neuf chez Apple ! Le coloris “Lumière stellaire” est concerné par la meilleure ristourne. La finition Bleu est à 500 €, ce qui est également un bon prix.Acheter un iPhone reconditionné présente plusieurs avantages par rapport à l’achat d’un modèle neuf. Tout d’abord, vous bénéficiez d’un appareil enà un prix considérablement réduit par rapport au tarif normal. Ensuite, vous contribuez à limiter l’impact écologique de votre achat en optant pour un appareil qui a déjà vécu, ce qui participe à l’économie circulaire