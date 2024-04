L'invasion de l'Ukraine par la Russie et la menace pour la démocratie française

L'invasion de l'Ukraine par la Russie s'inscrit dans un nouveau paradigme : la remise en cause de l'ordre mondial par des puissances subversives. En d'autres termes, elle est bien plus qu'une guerre de conquête : une offensive politique et idéologique concertée contre nos démocraties libérales occidentales. Cette guerre hybride menée maintenant depuis une dizaine d'années ne fait que se renforcer.

Récemment, une note de la Direction générale de la sécurité intérieure signalait que les services de renseignement russes menaient de nouvelles actions d'ingérence physiques et numériques visant à « amplifier les dissensions et les fractures internes à la société française ». La démocratie est mortelle La France est une cible de premier choix. C'est une puissance politique, militaire, économique, scientifique, culturelle, démocratiqu

