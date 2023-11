L'interdiction de location des passoires thermiques : une opportunité pour les investisseurs

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est désormais au cœur des préoccupations des acheteurs. Il faut dire que les pires passoires thermiques, classées G+ sur le DPE, soit les logements dont la consommation d’énergie finale dépasse 450 kilowattheures par mètre carré, sont interdites à la location depuis le 1er janvier 2023. Les biens les plus énergivores (classés F et G au DPE) seront ensuite progressivement interdits à la location à l'horizon 2028.

Dans un tel contexte, et conscients du calendrier serré imposé aux bailleurs, bon nombre d’investisseurs tentent d’obtenir de belles décotes auprès de propriétaires pressés de céder leur logement énergivore dans les plus brefs délais. Une catégorie de biens devenue un vivier de choix pour les acheteurs puisque selon le Conseil supérieur du notariat, la part des passoires thermiques dans les ventes est passée de 11% au deuxième trimestre 2021 à 18% au deuxième trimestre 2023.L’interdiction progressive de location des passoires thermiques constitue donc une opportunité pour les investisseur

:

LAVOİXDUNORD: Immobilier: les permis de construire chutent encore, les promoteurs inquiets pour les emploisLa Fédération française du bâtiment redoute 150 000 suppressions d’emplois dans le secteur d’ici à 2025, plus 150 000 autres dans les métiers connexes (architectes, notaires, etc.).

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Crédit immobilier : comment évoluent les taux et les critères d’octroi en octobre ?Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

BFMTV: Immobilier: faut-il assouplir les règles d'endettement pour les ménages ?VIDÉO - 'Notre demande c'est de laisser aux banques 20% de marge réelle, car aujourd'hui il y a des sous-critères sur ces marges des banques'. Patrice Vergriete, ministre délégué chargé du logement

La source: BFMTV | Lire la suite »

LİLLE_ACTU: Immobilier : voici les cinq villes les moins chères près du LuxembourgSi vous souhaitez vous installer près du Luxembourg pour votre travail, voici cinq communes où les prix de l'immobilier sont les moins élevés à la frontière.

La source: Lille_actu | Lire la suite »

LOBS: Immobilier : les Côtes-d’Armor attirent toujours autant les acheteurs, surtout le littoralLe littoral des Côtes-d’Armor, moins cher que la moyenne, continue d’attirer. Le nombre de transactions a tout de même baissé, mais les tarifs augmentent encore.

La source: lobs | Lire la suite »

LEPOİNT: L'investissement immobilier locatif en baisse : les prix baissent, les taux grimpentL'achat d'un bien immobilier en vue de le louer n'a plus bonne presse : les prix baissent, les taux des crédits immobiliers grimpent, l'offre se tarit... L'investissement s'entend sur le long terme et les prix finiront par repartir à la hausse. La demande locative est élevée, les prix se négocient et la réduction d'impôt n'est pas garantie dans le temps. Les gouvernements pourraient inventer d'autres dispositifs pour résoudre la crise du logement.

La source: LePoint | Lire la suite »