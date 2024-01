L'intelligence émotionnelle : la clé du succès

Ce n'est pas un secret : les personnes intelligentes font les choses différemment des autres, et ce n'est pas parce qu'elles ont des capacités surnaturelles ou des super-pouvoirs, mais parce qu'elles analysent les situations, les détails, apprennent de tout et mettent leurs connaissances en pratique pour être plus productives, mieux utiliser leur temps et entretenir de meilleures relations (qui ne deviennent pas toxiques).

L'intelligence émotionnelle a trait, comme on peut s'en douter, à la gestion des émotions. Elle est essentielle pour réussir, tant sur le plan professionnel que personnel, parce qu'elle livre les meilleurs outils pour entretenir des relations stables. Pour être vraiment intelligent, il ne suffit pas de lire des livres ou de connaître la date de la bataille de Waterloo : il faut aussi travailler sur l'aspect émotionnel, notamment parce que de bonnes relations vous procurent beaucoup plus de bonheur et vous aident à vivre plus longtemps, et qu'elles aident aussi à atteindre vos objectifs et tout ce que vous avez envie de faire





