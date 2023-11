L'intelligence artificielle générative menace-t-elle les journalistes ?

Demain, les colonnes des journaux seront-elles remplies d'articles écrits par l'intelligence artificielle générative ? Les performances incroyables de ChatGPT, capable de rédiger non seulement des textes dans une langue impeccable, mais aussi de créer des images, des graphiques et autres synthèses à partir d'une simple commande, ont créé un vent de panique dans le monde de la presse.

Pour ne rien arranger, certains médias comme l'américain Buzzfeed et le français Presse-Citron se sont rués sur l'opportunité pour expérimenter la création d'articles avec des chatbots. Le premier pas vers le remplacement des journalistes ? Pas si vite. Quelques mois plus tard, les deux titres ont déjà jeté l'éponge. « Ecrire des articles est l'application la moins intéressante de l'IA générative dans l'espace médiatique », tranche Charlie Beckett, directeur du programme JournalismAI à la London School of Economics. « En plus des risques d'erreurs car l'IA ne distingue pas le vrai du faux, les articles écrits par ChatGPT sont franchement ennuyeux », estime l'expert des média





