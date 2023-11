L'intelligence artificielle et la justice : promesses et défis

L'intelligence artificielle tiendra-t-elle ses promesses d'une justice plus accessible, plus prévisible et plus « juste » ? Comment la justice, fruit d'un acte humain et singulier, peut-elle se laisser modéliser, voire normaliser, par des algorithmes ? L'individualisation de la réponse judiciaire est-elle compatible avec la logique implacable et têtue de l'outil prédictif ? Quant au juge, placé devant cette IA qui aura su, mieux que l'intelligence humaine, agréger et restituer toutes les données nécessaires à la prise de décision, sera-t-il encore enclin à faire un pas de côté ? Les litiges sont-ils tous solubles dans la justice algorithmisée ? Ces questions seront débat tues lors de la deuxième édition du Paris Legal Makers





