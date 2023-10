L'intégrale de l'After Foot du vendredi 27 octobre 2023

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau. headtopics.com

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Pour la première fois depuis 1995, un match de Premier League se jouera le 24 décembre (Chelsea-Wolverhampton). Cette programmation ne fait pas plaisir à Mauricio Pochettino, qui devra faire une croix sur son anniversaire de mariage. Une information qui fait réagir Nicolas Jamain, Lionel Charbonnier et Kévin Diaz. headtopics.com

Astrologie 2023 : ce signe qui va découvrir le pot aux roses ce 27 octobre 2023Actu et exclus People Lire la suite ⮕

Les Paris 100% Foot du 27 octobre 2023Tous les jours, les conseils et pronostics de la Dream Team Lire la suite ⮕

Doudoune : cette tendance manteau est l'indispensable de l'hiver 2023La doudoune fait son grand retour mode. Lire la suite ⮕

Nice, Ligue 1, 10ème journée, match du vendredi 27 octobre 2023Composition Clermont Foot - Nice, Ligue 1, 10ème journée, match du vendredi 27 octobre 2023 Lire la suite ⮕

L'intégrale de l'After Foot du jeudi 26 octobre 2023L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

Les Paris 100% Foot du 26 octobre 2023Tous les jours, les conseils et pronostics de la Dream Team Lire la suite ⮕