L'instant Radio Scoop: l'appel d'une ONG pour les malades du cœur

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

LOBS: Les économistes sous-évaluent les impacts du réchauffement climatique, selon une ONGLes prévisions sur lesquelles se fondent les décideurs politiques sont « très irréalistes », ce qui conduit à des efforts insuffisants, indique le rapport de Finance Watch.

20MINUTESMARS: Radio : Philippe Despont, animateur de RFM, est décédé à l’âge de 59 ansOn ignore, pour l’heure, les causes de son décès

LADEPECHEDUMIDI: Philippines: les derniers feuilletons radio, un plaisir à l'ancienne(AFP) - Debout face au micro, le comédien Phil Cruz fait mine de brandir une amulette pour triompher du diable, en enregistrant le dernier épisode d'un des rares feuilletons radiophoniques qui subsistent aux...

