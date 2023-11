L'inquiétude des investisseurs boursiers grandit en septembre

L’inquiétude des investisseurs boursiers grandit, alors que vient de démarrer le mois septembre, historiquement le pire mois de l’année, avec un recul moyen duCependant, des exceptions existent, et la hausse de 18 % de l'indice de référence depuis le début de l'année plaide clairement pour que septembre 2023 en soit une, selon les analystes de la Bank of America (NYSE: Dans une récente note, ils ont en effet relevé que"la meilleure configuration pour septembre et le reste de l'année est lorsque le S&P 500 progresse de 10 % à 20 % de janvier à août". Or, 2023 correspond à cette description. Historiquement, les actions ont connu des difficultés au cours du neuvième mois de l'année, ce qui a conduit les traders à parler d'"effet septembre", même s’il n’existe pas d’explication saisonnière en particulier pour justifier cette faiblesse historiqu

:

ACTUFR: Les NMA 2023 : les nommés dans les différentes catégoriesLa 25e cérémonie des NRJ Music Awards va être diffusée sur TF1 ce vendredi 10 novembre 2023. Voici les artistes en lice pour un trophée.

La source: actufr | Lire la suite »

TF1: Star Academy 2023 - Quotidienne du 9 novembre 2023Les élèves débutent la journée avec un cours de sport réalisé par Coach Joe. Il leur lance un défi de taille : 150 squats par groupe. Rien que ça. 'Les cours de Coach Joe c’est toujours ultra compliqué', C’est Victorien qui le dit ! En salle de chant, Adeline se transforme en maîtresse d’école.

La source: TF1 | Lire la suite »

TF1: Star Academy 2023 - Quotidienne du 8 novembre 2023C’est le grand jour pour nos 13 académiciens. Ils vont réaliser leurs premières évaluations. Le thème imposé : histoire personnelle. Pour la danse, les élèves se devront d’improviser parmi deux titres proposés par Malika : 'Tattoo' de Loreen et 'Comportement' d'Aya Nakamura.

La source: TF1 | Lire la suite »

TF1: Star Academy 2023 - Quotidienne du 7 novembre 2023Aujourd’hui, les choses sérieuses commencent. Les 13 académiciens débutent officiellement leurs premiers cours… Sport, danse et chant. Mais avant ça, place au règlement intérieur ! Et cette année, coach Joe décroche un rôle un peu particulier : le rôle du coach de vie. Joe sera présent pour accompagner les élèves durant toute leur aventure.

La source: TF1 | Lire la suite »

TF1: Star Academy 2023 - La Quotidienne du 6 novembre 2023La quotidienne est de retour et cette année, c’est tous les jours que vous pourrez suivre le quotidien de nos académiciens. Les élèves franchissent tous ensemble la porte du mythique château de Dammarie-les-Lys. Evidemment, ils trouvent TOUT grandiose ! Ils vivent un rêve éveillé.

La source: TF1 | Lire la suite »

EUROPE1: Coupe du monde de rugby 2023 : un bilan très positif pour les hôtels et les restaurantsCoupe du monde de rugby 2023 : un bilan très positif pour les hôtels et les restaurants

La source: Europe1 | Lire la suite »