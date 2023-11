L'inflation en France enregistre un net repli en octobre

C'est confirmé : l'inflation a bien enregistré un net repli en octobre en France. La hausse générale des prix est tombée à +4% sur un an, contre +4,9% en septembre, selon les chiffres définitifs publiés ce mercredi 15 novembre par l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent néanmoins mais faiblement, de +0,1%, après un repli de -0,5% en septembre, en raison de l'accélération des tarifs des services.

Cette baisse sur un an s'explique principalement par un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. La hausse plus faible des prix manufacturés a également, dans une moindre mesure, freiné l'inflation, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques. « L'inflation baisse fortement » et « nous sommes sortis de la crise inflationniste », a assuré mardi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire devant la commission des Affaires économiques du Séna

