L'industrie et la décarbonation en France

L'industrie va-t-elle parvenir à remplir ses objectifs de décarbonation ? Le 8 novembre 2022, Emmanuel Macron avait convié les patrons des 50 sites les plus polluants en France, dans la vaste salle des fêtes du palais de l'Elysée. Objectif affiché, accélérer la transition énergétique des plus grandes industries tricolores. « Cette réunion vise à faire le choix de l'avenir (...).

Cette stratégie doit passer par le climat, l'industrialisation et la souveraineté, », avait-il alors souligné, en amont de ce grand raout sous les ors de la République. À l'époque, le chef de l'Etat voulait mettre en avant son engagement pour le climat alors que la France avait subi les ravages des feux de forêt en Gironde et les sécheresses à répétition tout au long de l'été. Lire aussiDécarbonation de l'industrie : Macron veut passer à la vitesse supérieure Un an après, l'Etat a signé ce mercredi des contrats de transition écologique avec ces 50 plus grands sites industriels tricolore





