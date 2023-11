L'importance de l'exercice physique

Tout type d’activité physique constitue de l’exercice. Il peut s’agir d’un sport, comme le jogging, la natation, le tennis ou le bowling, d’un programme d’exercice physique ou d’un loisir comme le vélo ou la marche. Citons également les activités physiques de la vie quotidienne, comme le jardinage, le ménage ou faire les magasins à pied.

Il est en effet établi que l’exercice physique régulier s’avère bénéfique pour le bien-être physique global, notamment pour la force et le fonctionnement des muscles (les muscles auront besoin de moins d’oxygène pour bouger et produiront moins de dioxyde de carbone) de même que pour améliorer la circulation sanguine et renforcer le cœur. L’exercice physique permet en outre de diminuer le risque de développer des problèmes de santé tels qu’un accident vasculaire cérébral, une maladie cardiaque ou une dépression, et constitue l’une des actions de prévention les plus importantes contre le diabète de type I





Femina_fr » / 🏆 7. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Toulouse : une trentenaire mise en examen après une rixe, la justice fait une découverte perturbanteÀ Toulouse, une femme de 34 ans est arrêtée après une rixe mortelle ; son passé révèle une précédente condamnation pour meurtre, complexifiant l'enquête.

La source: closerfr - 🏆 37. / 28,125 Lire la suite »

Emmanuel Macron: 'Une vie palestinienne vaut une vie française, qui vaut une vie israélienne'VIDÉO - Emmanuel Macron a rencontré le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah (Cisjordanie) après s'être entretenu avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à Jérusalem. Le président de la République se rendra ensuite à Amman pour une entrevue avec le roi de Jordanie,...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Macron en Cisjordanie : 'Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne''Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne', a déclaré le chef de l'État aux côtés du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui lui a demandé d'oeuvrer à une cessation de l''agression' d'Israël à Gaza.

La source: laprovence - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »

Gaza : 'Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne', estime Emmanuel MacronAprès sa rencontre avec Benjamin Netanyahu, le président français s'est rendu en Cisjordanie. Il a pris la parole aux côtés du président de l'Autorité palestinienne. Voici ce qu'il faut en retenir.

La source: RTLFrance - 🏆 61. / 22,5 Lire la suite »

'Une bouffée d’air, une libération' : une section sport adapté est née à l'Ensérune FCJoueur senior et arbitre officiel du club, Gaëtan Flechy est responsable de la nouvelle section sport adapté de l’Ensérune FC (Hérault).

La source: Midilibre - 🏆 16. / 70,98 Lire la suite »

«Une omerta s’est installée» : à Nice, une enquête ouverte après le suicide d’une fonctionnaireUne employée de la direction générale adjointe de la sécurité de Nice a mis fin à ses jours, début octobre, ce qui a poussé le parquet à ouvrir une enquête. Depuis longtemps, les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 72,8 Lire la suite »