L'impact des usages numériques sur le cerveau des enfants

"Fournir des conseils appropriés". Les experts à l'origine de ces travaux recommandent aux responsables politiques de soutenir les familles afin d'optimiser les usages numériques des enfants, non pas en limitant le temps passé devant les écrans, source selon eux de conflit, mais en mettant l'accent sur des programmes qui ont des effets positifs sur le cerveau.

C'est la conclusion d'un travail d'analyse portant sur 33 études, publiées entre janvier 2000 et avril 2023, et basées sur la technologie de la neuro-imagerie pour mesurer l'impact de la technologie numérique sur le cerveau de plus de 30.000 enfants de moins de 12 ans. Tous les types d'expériences numériques, des jeux aux films en passant par l'utilisation d'internet, ont été pris en compte. Publiés dans la revue Early Education and Development, ces travaux révèlent que ces usages numériques ont "un impact significatif sur la forme et le fonctionnement du cerveau des enfants", mais que ces effets, le plus souvent négatifs, peuvent aussi être positifs dans certains cas





