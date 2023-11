L'imam de la Grande mosquée de Paris remet en question l'existence des actes antisémites en France

Il y a quelque chose de rassurant avec les pensées radicales : elles ne parviennent jamais à se dissimuler complètement.

C'est plus fort que leur volonté : elles n'attendent au fond que l'instant où elles pourront enfin s'exprimer sans retenue…, imam de la grande mosquée de Paris, vient d'en faire une nouvelle fois la démonstration au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC, en demandant que l'on « dévoile » ces « Bien évidemment, chacun aura compris que l'on doit identifier ici une forme de mise en question de leur existence, visant au bout du compte à relativiser, voire nier, un quelconque… Abdelali Mamoun, imam de la Grande mosquée de Paris, sur RMC :"Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France ?"De surcroît, et cela fut moins souligné et commenté, il a également soutenu un autre argument, tout aussi baroque, qui doit retenir puissamment l'attentio





🏆 8. LePoint » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Action Grande Armee Investissement GAI | Cours Action Grande Armee Investissement GAI Bourse ParisCours de l'action Grande Armee Investissement GAI SA en direct, y compris prix actions Grande Armee Investissement GAI SA (EFEP), cotation et valeur Grande Armee Investissement GAI en bourse Paris et bien plus encore.

La source: InvestingFrance - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Ecosse du 16 octobreNotre pronostic : la France bat l'Ecosse, Giroud marque (2.20) !

La source: RMCsport - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Tour de France 2024, Daft Punk: le top chrono de BFM Paris Île-de-FranceVIDÉO - Tour de France 2024, Daft Punk: le top chrono de BFM Paris Île-de-France dans le cadre de la chronique J'aime mes jeux.

La source: BFMTV - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Météo Paris Île-de-France: des éclaircies ce mardi, jusqu'à 13°C à ParisVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 7 novembre 2023 à Paris et en Île-de-France sur BFM Paris Île-de-France, la première chaîne d’information de la région parisienne.

La source: BFMTV - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Strasbourg du 21 octobreNotre pronostic : Paris bat Strasbourg et Mbappé marque (1.52)

La source: RMCsport - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Milan du 25 octobreNotre pronostic : le PSG bat Milan et plus de 1,5 but dans le match (1.86)

La source: RMCsport - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »