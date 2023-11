L'IA via ChatGPT s'impose et surprend la société

En un an, l’IA, via ChatGPT, s’est imposée. Cela vous a-t-il surpris ? Deux choses sont stupéfiantes sur ChatGPT, pour prendre cette métaphore. Un, la capacité de l’IA de répondre à des questions extrêmement variées, du simple résumé de texte à des questions de société ou la création de code. Et deux, l’acceptation de l’IA par la société. C’est assez bluffant.

On se posait la question de la confiance dans l’IA, il y avait beaucoup d’interrogations qui semblent avoir soudainement disparu quand ChatGPT est arrivé. Le problème majeur avec ChatGPT, c’est qu’il va être aussi sûr de lui quand il répond mal que quand il répond bien : c’est un modèle probabiliste, il sort la probabilité maximale mais il ne donne pas le score ; si elle n’est que de 50 %, il y a une chance sur deux qu’il se trompe, mais il ne le dira pas. ChatGPT ou Midjourney, pour les images, sont-ils de simples ébauches du potentiel de l’intelligence artificielle ? Oui, je pens





