L'IA générative utilisée par les groupes terroristes pour propager leur propagande

L'IA générative devient une arme de choix pour les groupes terroristes, qui en usent pour inonder le web de leur propagande. Une évolution dans la guerre technologique qui menace grandement de saper les efforts que les grandes entreprises de la tech déploient pour supprimer ces contenus dangereux. sont dans le viseur de l'UE en raison de la diffusion de contenus illégaux dans le contexte du conflit Israël-Hamas , une réalité inquiétante émerge.

L'usage de l'IA générative par les groupes terroristes s'accroît et devient un outil très efficace pour asseoir la propagande de certaines idéologies dangereuses. Adam Hadley, Directeur général de Tech Against Terrorism, estime que c'est aujourd'hui une préoccupation majeure. Ce nouvel usage de l'intelligence artificielle pourrait mettre en péril les systèmes actuels de détection et de suppression des contenus préjudiciables diffusés en ligne.La lutte contre la radicalisation et les idéologies extrémistes violentes se joue également sur le terrain du virtue

LACROİX: Islande: une ville menacée de destruction par une éruption volcaniqueUne ville islandaise abritant quelque 4.000 habitants, près de la capitale Reykjavik, risque d'être gravement endommagée par un volcan dont l'éruption est prévue d'ici quelques heures ou quelques jours, ont indiqué samedi des experts.

LAPROVENCE: Grève à Météo-France lundi contre une nouvelle organisation et une baisse des effectifs'C'est une grève symbolique sur une journée : on cible la journée où il y a une bascule dans une nouvelle organisation, qui est prévue lundi 13 (novembre)', a déclaré ce dimanche François Giroux, représentant du personnel CGT.

BFMTV: Cavaillon: une étoile de David taguée sur un wagon, le maire dénonce une 'ignominie obscurantiste'Une étoile de David, peinte en blanc, a été découverte sur un wagon au rond-point du Puits des Gavottes, à Cavaillon, dans la nuit de jeudi 9 à vendredi 10 novembre.

LİLLE_ACTU: Morbihan : elle ouvre une boutique de bijoux dans une ancienne école de villageEmilie Tillier a créé sa boutique Ojigi à Guégon (Morbihan), où elle vend bijoux et textiles tout droit venus d'Inde, dans l'ancienne école du village de Trégranteur.

BFMTV: Grève à Météo-France lundi contre une nouvelle organisation et une baisse des effectifsLa direction de Météo-France a souligné que le mouvement n'affecterait pas la production des bulletins de vigilance.

