L'IA générative révolutionne l'industrie automobile

« Il y aura un avant et un après l'IA générative ». Concepteur de l'assistant vocal Siri et désormais directeur scientifique chez Renault, Luc Julia est au premier rang de la bataille de l'intelligence artificielle dans l'automobile. Si l'IA a été, à de multiples reprises, citée pour révolutionner le transport, notamment grâce aux voitures autonomes, elle s'immisce peu à peu dans l'industrie.

D'après une étude du cabinet allemand Roland Berger, rien que dans la Recherche et le développement (R&D), elle permettrait aux équipementiers, spécialistes dans une pièce précise de l'automobile, de réduire leur dépense de 30 % à 50 %. Et ce, grâce au temps gagné pour exécuter une tâche, jusqu'à 3 ans sur les 5 ans nécessaires au développement d'un nouveau produit. « Dans la phase d'innovation, on retrouve notamment l'étape cruciale de la lecture des brevets qui permet de cartographier l'état de l'art technologique et sa propriété intellectuelle. Le temps d'exécution peut s'approcher aujourd'hui des 10 jour





