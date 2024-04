L'IA et les finances publiques : un potentiel énorme selon un rapport du Sénat

Bruno Le Maire est assis sur une mine d'or : les informations collectées par les administrations fiscales et sociales. Ces données « massives, exhaustives, fiables, homogènes, uniques et gratuites » pourraient aisément servir à entraîner une intelligence artificielle (IA), souligne un rapport du Sénat publié ce jeudi. « Aucune autre administration, aucun autre service public ne se trouve dans une situation aussi favorable », estiment ses auteurs.

C'est sans doute pour cette raison que le potentiel de l'IA pour les finances publiques a été retenu par le Sénat pour son premier rapport thématique sur « l'IA et l'avenir du service public ». La Chambre haute poursuivra ce travail tout au long de 2024 avec d'autres focus sur l'IA et le système de santé, l'éducation, l'environnement ou les collectivités territoriale

