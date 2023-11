L'hôpital Al-Chifa tombe aux mains de l'armée israélienne

Tous les 10 mètres, des drapeaux israéliens. La vidéo est filmée par un soldat, du haut de son char. Sur la route côtière dévastée qui longe la Méditerranée dans le nord de la bande de Gaza, le message est clair : la zone, vidée de ses habitants, est désormais sous contrôle israélien.

Trois semaines après le début de la campagne terrestre, l’hôpital Al-Chifa, cible et symbole de cette guerre au cœur de la ville de la Gaza, tombait également aux mains de l’armée dimanche soir, alors que les derniers patients, dont 31 bébés prématurés, finissaient d’être évacués vers le sud, en coordination avec l’Organisation mondiale de la santé.L’armée israélienne assure que le Hamas a fait des sous-sols de cet hôpital son centre de commandement et y opère à travers un vaste réseau de tunnels. Les premières images maladroitement dévoilées par les porte-parole de l’armée laissent entrevoir que des dizaines d’armes étaient stockées dans quelques pièces.estime Pierre Servent, expert en stratégie militaire





LaCroix » / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d’al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, est privé d’eau et d’électricité et encerclé par l’armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas. 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

La source: LaCroix - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'armée israélienne entre dans l'hôpital al-ChifaTôt mercredi matin, des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ont fait irruption dans cet hôpital, situé dans la ville de Gaza.

La source: actufr - 🏆 1. / 98,56 Lire la suite »

L'armée israélienne intensifie sa traque du Hamas dans l'hôpital Al-Chifa à GazaL'armée israélienne intensifie sa traque de repaires du Hamas présumés cachés dans l'hôpital Al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza. La situation humanitaire inquiète et les télécommunications sont désormais hors service. Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux comme des bases et de se servir des malades comme des boucliers humains.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Gaza : l'hôpital al-Chifa, épicentre de la guerre de communication entre Israël et le HamasL'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza, est au centre d'une guerre de communication entre Israël et le Hamas. Israël considère l'hôpital comme un site militaire stratégique tandis que plusieurs organisations internationales s'inquiètent du sort des civils.

La source: RFI - 🏆 21. / 61,6 Lire la suite »

Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza coincés entre Tsahal et le HamasC'est face à un dilemme tactique et humanitaire que se trouve Tsahal. Alors que le Hamas n'hésite pas à se servir des civils comme boucliers humains, l'armée israélienne est entrée dans l’hôpital al-Chifa, ce mercredi, pour mener « une opération cibléé »

La source: LePoint - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Les soldats israéliens ordonnent l'évacuation de l'hôpital al-Chifa de GazaLes soldats israéliens ont ordonné l'évacuation de l'hôpital al-Chifa de Gaza, où se trouvent actuellement 2 300 patients, soignants et déplacés. Israël affirme que le Hamas utilise l'établissement comme base militaire, tandis que l'inquiétude internationale grandit pour leur sort.

La source: laprovence - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »