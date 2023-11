L'hôpital al-Chifa de Gaza est devenu une « zone de mort »

L’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza visé par des raids israéliens, est devenu une « zone de mort », a dénoncé l’Organisation mondiale de la Santé qui a demandé son évacuation, au moment où l’armée israélienne étend ses opérations dans le territoire assiégé.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, a affirmé samedi que des frappes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabaliya, géré par l’ONU dans le nord du territoire, avaient fait plus de 80 morts, dont au moins 50 dans une école qui héberge des déplacés.Des images diffusées sur les réseaux sociaux authentifiées par l’AFP montrent des corps, certains couverts de sang, dans les étages de l’école al-Fakhoura du camp de Jabaliya, visée par une frappe selon le ministère de la Santé du Hamas, où des matelas avaient été installés sous des table





L'armée israélienne entre dans l'hôpital al-Chifa à GazaL'armée israélienne est entrée ce mercredi 15 novembre dans l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de déplacés palestiniens pour une opération « ciblée » contre le Hamas, accusé par Israël et les Etats-Unis d'y abriter un site militaire stratégique.

Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'armée israélienne entre dans l'hôpital al-ChifaTôt mercredi matin, des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ont fait irruption dans cet hôpital, situé dans la ville de Gaza.

Des milliers de personnes prises au piège à l'hôpital al-Chifa de GazaDes milliers de personnes restent prises au piège à l'hôpital al-Chifa de Gaza au milieu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Le Hamas accuse le président américain Joe Biden de porter la responsabilité de l'opération israélienne.

Frappe israélienne contre l'hôpital al-Chifa à Gaza15h01 : Les médecins de l'hôpital témoignent « Ce sont des moments totalement effrayants, horribles pour les familles, les civils qui s'abritent dans l'hôpital avec leurs enfants, pour le personnel qui s'occupe des patients et les patients eux-mêmes » ⬇️

Gaza : l'hôpital al-Chifa, épicentre de la guerre de communication entre Israël et le HamasL'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza, est au centre d'une guerre de communication entre Israël et le Hamas. Israël considère l'hôpital comme un site militaire stratégique tandis que plusieurs organisations internationales s'inquiètent du sort des civils.

L'armée israélienne intensifie sa traque du Hamas dans l'hôpital Al-Chifa à GazaL'armée israélienne intensifie sa traque de repaires du Hamas présumés cachés dans l'hôpital Al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza. La situation humanitaire inquiète et les télécommunications sont désormais hors service. Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux comme des bases et de se servir des malades comme des boucliers humains.

