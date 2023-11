L'extrême droite européenne se félicite du triomphe du Parti pour la liberté aux Pays-Bas

Libération est un quotidien d'information libre, vigilant et engagé. L'objectif de Libération est de fournir une information complète et vérifiée, dans tous les domaines. Sans préjugés, ni complaisance, ses enquêtes reportages et analyses s'emploient à comprendre et à décrire l'actualité et à révéler les mutations des sociétés et des cultures.

De Marine Le Pen au Hongrois Viktor Orbán en passant par l’Italien Matteo Salvini (lire page 4), l’extrême droite européenne s’est félicitée à l’unisson, mercredi, du triomphe du Parti pour la liberté...De Marine Le Pen au Hongrois Viktor Orbán en passant par l’Italien Matteo Salvini (lire page 4), l’extrême droite européenne s’est félicitée à l’unisson, mercredi, du triomphe du Parti pour la liberté...Plus de la moitié des électeurs du Parti pour la liberté (PVV), le parti d’extrême droite arrivé mercredi en tête des élections législatives aux Pays-Bas, jugent que la démocratie est défaillante,...Personne ne s’y attendait, et encore moins Marine Le Pe





Le parti BBB et l'avenir de l'agriculture aux Pays-BasLe parti BBB sera scruté après les élections législatives. En 2019, il est devenu la première force politique du Sénat. Mais les sondages le donnent en recul avec 6 à 8% d'intentions de vote. Malgré cela, il devrait peser sur les questions agricoles. Le BBB incarne la colère du monde rural contre les élites politiques jugées trop lointaines. La question du devenir du modèle d'agriculture intensive aux Pays-Bas est posée.

Le Parti de la Liberté arrive en tête des élections législatives aux Pays-BasLe Parti de la Liberté (PVV), formation d'extrême droite islamophobe de Geert Wilders, est arrivé largement en tête des élections législatives mercredi aux Pays-Bas, selon les sondages à la sortie des urnes. Un séisme électoral qui risque d'être ressenti dans toute l'Europe.

Classement UEFA : La France à un souffle des Pays-BasLa France fonce tout droit sur les Pays-Bas au classement UEFA.

Fracture spatiale entre la ville et la campagne aux Pays-BasDes drapeaux aux couleurs horizontales bleue, blanche et rouge flottent le long des canaux néerlandais, exprimant une colère et une fracture spatiale entre la ville et la campagne. Les hollandais des champs se rebellent contre les grandes villes et leurs politiques économiques.

Tata Steel annonce la suppression de 800 emplois aux Pays-BasLe géant de l'acier emploie 11.500 personnes aux Pays-Bas. 9.200 d'entre elles travaillent dans son immense aciérie à IJmuiden, à l'ouest d'Amsterdam.

Législatives aux Pays-Bas : large victoire de l'extrême droite menée par le 'Trump néerlandais'Le parti néerlandais d'extrême droite islamophobe de Geert Wilders est arrivé largement en tête des élections législatives, ce mercredi 22 novembre aux Pays-Bas.

