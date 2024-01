L'exposition des enfants aux écrans : un sujet capital selon Emmanuel Macron

Le sujet capital de l’exposition des enfants aux écrans a de nouveau été mis sur la table par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse à l’Élysée, mardi 16 janvier. Le président a exprimé le souhait de reprendre «le contrôle de nos écrans» et a dit vouloir que «les meilleurs scientifiques (...) à la fois des épidémiologistes, des cliniciens, des sociologues, toutes les disciplines, puissent nous dire “avant tel âge, ça n’est pas raisonnable de mettre un enfant devant un écran”».

En avril, une enquête de Santé publique France indiquait que les enfants de 2 ans passent en moyenne près d’une heure par jour devant un écran. Le chiffre ne surprend aucunement Sylvie Dieu Osika (1), pédiatre et membre du collectif surexposition écrans (CoSE). Depuis 2019, la médecin est responsable de la consultation hospitalière «Surexposition écrans» à l’hôpital Jean-Verdier à Bondy (Seine-Saint-Denis) et reçoit des enfants - parfois des bébés, qui ne peuvent plus se passer d’écran





Madamefigaro » / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Plateau de télévision à l'Élysée avec Emmanuel MacronEmmanuel Macron participe à une émission télévisée dans la salle des fêtes de l'Élysée, abordant divers sujets tels que la loi sur l'immigration, la situation internationale, la loi sur la fin de vie, Gérard Depardieu et la coupe de cheveux de Miss France. Aucune annonce majeure n'a été faite, à l'exception d'un texte sur la fin de vie prévu pour février 2024. Le Président souligne l'importance de lutter contre l'immigration clandestine et d'intégrer les étrangers par l'apprentissage de la langue et le travail. Il critique également la caution demandée aux étudiants étrangers.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'ÉlyséeEmmanuel Macron présente une série de mesures pour donner corps à son concept de "réarmement" et répond aux critiques lors d'une conférence de presse à l'Élysée.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Emmanuel Macron tient une conférence de presse pour marquer un nouvel élan dans son quinquennatEmmanuel Macron a tenu une conférence de presse pour tourner la page du psychodrame sur le vote de la loi immigration et des tensions au sein de sa majorité. Il a déclaré que la France a tous les atouts pour réussir et que nos enfants vivront mieux que nous avons vécu. Le président ajoute également que 'Pour que la France reste la France'.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Gabriel Attal discute avec Emmanuel Macron pour choisir les membres du prochain gouvernementRenouvellement, expérience, parité, diversité locale, équilibres internes à la majorité : c’est à toutes ces exigences que Gabriel Attal tente de répondre dans ses discussions avec Emmanuel Macron afin de choisir les membres du prochain gouvernement.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Gabriel Attal nommé Premier ministre par Emmanuel MacronGabriel Attal, figure de la macronie, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Malgré son jeune âge et les réticences de certains poids lourds de la majorité, Attal a été préféré à d'autres candidats. Il souligne que sa nomination symbolise l'audace et le mouvement.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Emmanuel Macron annonce la création d'un nouveau congé de naissanceEmmanuel Macron a annoncé la création prochaine d'un nouveau congé de naissance qui se substituera au congé parental. Ce congé permettra aux deux parents de s'arrêter six mois et sera mieux rémunéré que le congé parental actuel. Cependant, des zones d'ombre subsistent et inquiètent les femmes quant à leurs droits.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »