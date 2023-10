L'exclusion pour 'harcèlement sexuel' de l'ancien directeur du sport universitaire confirmée

Le tribunal administratif d'Orléans (Loiret) vient de confirmer la légalité de l'exclusion temporaire de fonctions de ce fonctionnaire.

L’ancien directeur de la Ligue Centre-Val-de-Loire de la Fédération française de sport universitaire (FFSU), basée à Olivet (Loiret), avait été en effet suspendu à la suite d'accusations de 'harcèlement sexuel' portées à son encontre.

Le prof de sport avait donc été réaffecté au sein de l'académie d'Orléans-Tours à compter du 2 juin 2018.La rectrice d'académie d'Orléans-Tours avait en fait appris à l'occasion de la remise de ce rapport que 'deux jeunes femmes' - ses collègues de la FFSU - avaient dénoncé des faits constitutifs de 'harcèlement sexuel' commis dans le cadre de ses précédentes fonctions. headtopics.com

L'enseignant estimait également la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet était 'insuffisamment motivée' et 'disproportionnée' alors que la procédure était 'entachée de prescription'. Il avait donc saisi le tribunal administratif d'Orléans pour faire annuler cette suspension et être réintégré en tant qu'enseignant.

Le délai imparti à la rectrice pour l'exercice de l'action disciplinaire expirait donc 'en principe le 21 février 2021'. Ce délai a toutefois été 'interrompu' par 'l'engagement de poursuites pénales' puis a 'recommencé à courir au jour du prononcé du jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Créteil le 28 mai 2020', rembobinent les juges. headtopics.com

