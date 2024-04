L'ex-présidente du Parlement en Afrique du Sud inculpée de corruption et blanchiment

L'ex-présidente du Parlement en Afrique du Sud a été inculpée jeudi de treize chefs de corruption et blanchiment dans le cadre d'une affaire qui a ressurgi à moins de deux mois d' élections cruciales pour l'ANC au pouvoir dont elle est une figure.

Nosiviwe Mapisa-Nqakula, 67 ans, nommée à la tête du Parlement en 2021 et membre du tout-puissant Comité exécutif national (NEC) du Congrès national africain (ANC) qui règne sur le pays depuis la fin de l'apartheid, a été présentée à un tribunal de Pretoria à la mi-journée. Quelques heures plus tôt, elle avait été arrêtée après s'être présentée d'elle-même dans un commissariat au sud de Pretoria. La mine sombre et vêtue d'un tailleur en tissu traditionnel, elle a fait valoir son droit au silence au tribunal. «Mme Mapisa-Nqakula doit répondre de douze chefs d'accusation de corruption et d'un chef de blanchiment d'argent», a déclaré au tribunal le représentant du parquet national sud-africain (NPA), Bheki Manyath

Afrique Du Sud Corruption Blanchiment ANC Élections

