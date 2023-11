L’ex de Sophie a failli tuer son nouveau compagnon : « Il fallait que je sois à lui »

- Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement.- Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez ses indications pour procéder à l'abonnement.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROPE1: Olivia a fait le choix d’élever son enfant seul : “Il y avait toujours des couples, c’était dur”Olivier Delacroix part à la rencontre d’Olivia. À 29 ans, Olivia a fait le choix d'élever son enfant seule. Elle a accepté de confier sa vie de mère célibataire au micro d’Olivier Delacroix dans cet épisode du podcast 'Dans les yeux d’Olivier' produit par Europe 1 Studio.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

LESECHOS: Delacroix s'invite chez CourbetL'exposition permet d'entrer dans la sphère privée des deux artistes comme avec cette « Education de la Vierge » peinte par Delacroix en 1842 pour son amie George Sand. Eugène Delacroix (1798-1863), « le vieux lion romantique », et Gustave Courbet (1819-1877), « le rude ouvrier », se retrouvent aujourd'hui pour la première fois en tête-à-tête au musée Courbet d'Ornans.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Emmanuel est un ancien toxicomane : « J'ai mis fin à ces 25 années où j'ai côtoyé la défonce »La vie d’Emmanuel a basculé le jour où il a commencé à consommer de la drogue. C’est son parcours face aux substances qu’il a accepté de confier au micro d’Olivier Delacroix dans cet épisode du podcast 'Dans les yeux d’Olivier' produit par Europe 1 Studio. Emmanuel découvre la drogue lorsqu’il fume quelques joints avec ses amis.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Loi immigration : Olivier Faure assure qu’il ne votera pas une éventuelle motion de censure LRCe serait une motion « pour aller plus loin encore que ce que veut le gouvernement », estime le premier secrétaire du PS

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

LEHUFFPOST: La démocratie malade : Olivier Faure critique l'usage récurrent du 49.3 par le gouvernementOlivier Faure a critiqué l'usage récurrent du 49.3 par le gouvernement, déplorant le manque de débat et de compromis. Il souligne que le gouvernement avance à marche forcée et refuse toute forme de discussion.

La source: LeHuffPost | Lire la suite ⮕

CNEWS: Pamela Rose : CANAL+ dévoile la date de diffusion de la série événement avec Kad et OlivierLes abonnés ont rendez-vous à partir du 20 novembre prochain, sur CANAL+ et myCANAL, pour découvrir «Pamela Rose, la série», la fiction en 9 épisodes qui voit Kad Merad et Olivier Barroux reprendre leurs rôles mythiques de Bullit et Riper.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕