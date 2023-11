L'Europe veut en finir avec les déchets d'emballages et miser sur la réutilisation et le recyclage. Dans une proposition de règlement, la Commission européenne entend réviser la réglementation déjà en vigueur sur les emballages. Dans les grandes lignes du projet : les rendre entièrement recyclables d'ici à 2030.

Mais depuis quelques jours, les mesures proposées ont déclenché un emballement médiatique : la filière des fabricants de fromages est notamment montée au créneau pour défendre les emballages des camemberts, Pont-l'Évêque et autres Neufchâtel. Mais dans les faits, ces fameuses boites en bois sont-elles vraiment menacées ? À lire aussi Le meilleur fromager du monde est à Grenoble : 'Je suis né dans le fromage' Les boites en bois : l'identité des fromages En tout cas, pour les fabricants, très attachés aux fameuses boites en bois qui emballent leurs produits, celles-ci pourraient disparaître si la proposition est adoptée En cause, le fait qu'elles ne sont pas vraiment recyclable

:

MARSACTU: La région veut faire rêver le monde avec des Jeux olympiques "neige et chalets" en 2030Immanquable | La région Provence Alpes Côte d'Azur espère des Jeux d'hiver en 2030. Pour faciliter les déplacements vers Briançon et Nice, elle y voit un levier de vitesse pour booster les projets ferroviaires du territoire.

La source: Marsactu | Lire la suite »

20MİNUTES: Remplacement de la boîte en bois du camembert par une boîte en plastiqueSelon des posts sur les réseaux sociaux, l'Union européenne envisage de remplacer la boîte en bois du camembert par une boîte en plastique. Cependant, cette information est fausse et ne correspond pas au futur règlement européen sur les emballages et déchets d'emballages (PPWR). Le camembert vendu en grande surface est déjà emballé dans un film PVC et une boîte en bois. Les fromages sous indication géographique protégée et d'origine controlée ne sont pas concernés par ce règlement. Ce remplacement serait contraire aux objectifs du Pacte vert.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LATRİBUNE: Des eurodéputés français se mobilisent pour sauver l'emballage en bois du camembertDes eurodéputés français ont déposé des amendements pour que le camembert soit épargné par un règlement sur le recyclage. Et pour cause, il impliquerait la disparition d'une de ses marques de fabrique : son emballage en bois.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LATRİBUNE: Enquête de la Commission européenne sur Amazon pour protéger les consommateurs contre les produits illégauxLa Commission européenne a ouvert une enquête sur Amazon afin de protéger les consommateurs contre les produits illégaux. Elle demande à Amazon de fournir davantage d'informations sur les mesures prises pour se conformer aux obligations de protection des consommateurs.

La source: LaTribune | Lire la suite »

BFMTV: La Commission européenne abaisse ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024La Commission européenne a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024 dans la zone euro en raison de l'inflation élevée et du resserrement de la politique monétaire. La croissance du PIB serait limitée à 0,6% en 2023 et 1,2% en 2024. La hausse des prix à la consommation reste problématique.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LESECHOS: L'économie européenne tourne au ralenti, la Commission européenne abaisse ses prévisions de croissanceUne inflation en repli mais toujours élevée, un resserrement monétaire pour la juguler qui pèse sur l'investissement, une demande externe en berne : l'économie européenne a tourné au ralenti cette année. La Commission européenne a en conséquence encore abaissé ce mercredi sa prévision de croissance du PIB pour 2023, à 0,6 % aussi bien pour l'Union dans son ensemble que pour la zone euro. Au sortir de l'été, Cette année, dix Etats membres devraient afficher un recul de leur richesse nationale. Le PIB allemand devrait s'effriter de 0,3 %, ce qui a un impact sur ses voisins aux économies imbriquées : Autriche (-0,5 %), Luxembourg (-0,6 %), Tchéquie (-0,4 %)

La source: LesEchos | Lire la suite »