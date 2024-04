L'Équipe de France féminine démarre sa campagne vers l'Euro 2025

L'Équipe de France féminine met le cap vers un nouvel objectif. Vendredi, elle démarre sa campagne vers l' Euro 2025 avec un match de phase de groupes contre l' Irlande , à Metz. Les Bleues auront fort à faire pour se qualifier pour la compétition qui se déroule l'été prochain en Suisse , avec l'Angleterre et la Suède dans sa poule.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir France (F) - Irlande (F) Le match entre les Bleues et les Irlandaises sera diffusé en clair sur France, le vendredi 5 avril 2024 à 21h10. Relever la tête Logiquement abattues après leur finale perdue contre l'Espagne fin février, les Françaises ont l'occasion de rapidement se tourner vers un nouveau défi. Au vu des sélections qui composent leur groupe, elles ne pourront pas faire de cadeau, sous peine de rester dans l'Hexagone l'été 2025. À 4 mois des JO de Paris, les filles de Hervé Renard vont tenter de rapidement prendre la tête de leur groupe dans ces éliminatoires de l'Euro 2025 qui s'annoncent complexe

Équipe De France Féminine Euro 2025 Match Irlande Qualification Compétition Suisse

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



20minutesMars / 🏆 43. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Zone euro : Les dirigeants de l'UE vont soutenir un resserrement budgétaire en 2025Zone euro : Les dirigeants de l'UE vont soutenir un resserrement budgétaire en 2025

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Les Bleus joueront une nouvelle compétition en 2024-2025, l'EHF Euro CupExemptées de qualification à l'Euro 2026 en tant que tenante du titre, l'équipe de France participera sur les fenêtres internationales à une nouvelle compétition, l'EHF Euro Cup. Les Bleus affronteront sur un format aller-retour le Danemark, la Norvège, la Suède, co-organisateurs de l'Euro 2026 et eux-aussi déjà qualifiés.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

VI Nations 2025: le calendrier est connu, la France commencera face aux GalloisL'organisation du Tournoi des VI nations a annoncé ce samedi le calendrier de l'édition 2025. Comme chaque année impaire, le XV de France se déplacera trois fois, mais jouera le match d'ouverture et de clôture à domicile.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Tournoi des Six Nations : le XV de France lancera et fermera l’édition 2025Après le coup d’envoi contre le pays de Galles à domicile le 31 janvier 2025, le XV de France se déplacera en Angleterre, en Italie et en Irlande

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Tournoi des Six Nations : France - pays de Galles en ouverture en 2025Alors que les deux pays s'affrontent dimanche à Cardiff, la France et le pays de Galles se retrouveront le 31 janvier 2025 pour le premier match du Tournoi, au Stade de France. Les Bleus joueront aussi le dernier match, face à l'Ecosse, le 15 mars.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Interpellé à Marseille pour crimes de guerre, Majdi Nema sera jugé en France en avril 2025Un ancien porte-parole du groupe rebelle syrien Jaysh al-Islam, interpellé à Marseille en 2020, sera jugé en avril 2025 à Paris pour complicité de crimes de guerre en Syrie entre 2013 et 2016, selon un avis d'audience consulté par l'AFP.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »